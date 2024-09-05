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Военное обозрение

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Алаудинов: пример взятия ВС РФ Марьинки показывает, что героизм наших бойцов преодолеет любые укрепрайоны ВСУ

Алаудинов: пример взятия ВС РФ Марьинки показывает, что героизм наших бойцов преодолеет любые укрепрайоны ВСУ

С 2014 года Киев усиленно готовил подконтрольные ближайшие к Донецку н. п. в качестве мощных оборонительных сооружений и как плацдармы для вторжения на непокоренную часть ДНР.

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