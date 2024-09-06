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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дербушева о втором месте в спринте: «Я рада. Так как первый старт, было немного волнительно, как первый раз в первый класс»

Дербушева заняла второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске. – Я рада. Так как первый старт, было немного волнительно, как первый раз в первый класс.

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