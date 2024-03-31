Условия, при которых люди могут продавать товары или услуги от своего имени

Лица, создающие предметы ручной работы, производящие продукцию или оказывающие услуги и продающие их от своего имени в целях обеспечения для себя постоянного источника дохода должны зарегистрироваться в одной из организационно-правовых форм, например, как индивидуальный предприниматель.