Условия, при которых люди могут продавать товары или услуги от своего имени

Лица, создающие предметы ручной работы, производящие продукцию или оказывающие услуги и продающие их от своего имени в целях обеспечения для себя постоянного источника дохода должны зарегистрироваться в одной из организационно-правовых форм, например, как индивидуальный предприниматель.
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