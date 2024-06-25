Власти Китая и инженеры из США «решили» разрушить чудо света

The New York Times сообщала о планах уничтожить Великую Китайскую стену ради шоссе в СибирьРазрушенный участок Великой Китайской стены 125 лет назад американские инженеры якобы собирались по заказу властей Китая снести Великую Китайскую стену, а обломки планировалось использовать при строительстве живописного шоссе из Нанкина в Сибирь.