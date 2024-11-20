В Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководство cпецслужб

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена организованной преступной группировки (ОПГ) Руслана Дуйшева по прозвищу Руслан Бостеринский, который подозревается в подготовке покушения на руководителей спецслужб страны.
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