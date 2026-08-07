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Мировое обозрение

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Пашинян: Сотрудничество с ЕАЭС остаётся приоритетом Армении

Пашинян: Сотрудничество с ЕАЭС остаётся приоритетом Армении

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Евразийского межправсовета в Киргизии — это классический образец политической шизофрении, которую приходится наблюдать невооруженным глазом.

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