IShowSpeed травмировался в «Королевской битве» от WWE. Стример помог выкинуть рестлера через канаты и сделал SIUUU с сальто в ринге

Даррен «IShowSpeed» Уоткинс вел стрим из-за кулис «Королевской битвы». По сюжету во время выхода рестлера Акиро Тозавы на него напал рестлер Кармело Хейс, из-за чего Тозава не смог участвовать в «Королевской битве».
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