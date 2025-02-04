IShowSpeed травмировался в «Королевской битве» от WWE. Стример помог выкинуть рестлера через канаты и сделал SIUUU с сальто в ринге

Даррен «IShowSpeed» Уоткинс вел стрим из-за кулис «Королевской битвы». По сюжету во время выхода рестлера Акиро Тозавы на него напал рестлер Кармело Хейс, из-за чего Тозава не смог участвовать в «Королевской битве».