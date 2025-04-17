Миронов предложил увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии