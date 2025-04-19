В ГД назвали способы сэкономить на билетах на поезд

Покупать билет на поезд выгоднее всего на старте продаж. При этом сэкономить можно также, оформив его по невозвратному тарифу, рассказал «Известиям» председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев 19 апреля.
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