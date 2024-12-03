Почему нельзя запрещать детям есть сладости: что нужно знать родителям

Сладости — это неотъемлемая часть детства. Конфеты, печенье и десерты вызывают у ребятни лишь радость и удовольствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сменила профессию и стала знаменитой: что стало с учительницей из Барнаула, которую 5 лет назад выжили из школы за фотоснимок в купальнике
- Почему советские дети не мерзли на прогулке даже в самые лютые морозы: секреты наших бабушек
- Школа счастья: в Госдуме предложили сократить количество уроков в образовательных учреждениях
Свежие комментарии