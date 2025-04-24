Госсекретарь США назвал ложью информацию о том, что в США обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2»

Глава американского внешнеполитического ведомства (Госдепартамент) Марко Рубио подверг критике недавнее сообщение издания Politico о том, что в Белом доме обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2» в контексте переговоров по Украине, и назвал его ложью.