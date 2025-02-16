Пробиотики, содержащиеся в сыре, облегчают аутистические симптомы

Новаторское исследование китайских ученых, изучающих расстройства аутистического спектра, предполагает, что неожиданный союзник — пробиотики, содержащиеся в сыре, — могут предложить новый способ облегчения симптомов аномалии.
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