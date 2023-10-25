В депобразования ЯНАО прокомментировали жалобы на тесноту в школе № 2 Салехарда

Специальная рабочая группа разбиралась в положении дел во второй школе Салехарда. Родители в интернете жаловались, что учреждение переполнено, здесь учится почти втрое больше детей, чем оно способно вместить, и в первую смену в школе не протолкнуться.
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