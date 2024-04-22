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Угадайте 10 лучших книг в жанре научной фантастики по главному герою

Угадайте 10 лучших книг в жанре научной фантастики по главному герою

Сможете проявить вашу фантастическую начитанность? фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049», 2017Номинально все просто: вот фамилии с именами (а иногда без, спасибо автору за это) десяти главных героев десяти литературных произведений в жанре фантастики из числа лучших и самых популярных, задача — отгадать по ним эти самые литературные произведения.

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