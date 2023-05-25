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Страсбург (WTA). 1/4 финала. Блинкова сыграет с Наварро, Павлюченкова встретится с Дэвис, Грачева – со Свитолиной

Сетка турнира здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 21 – 27 мая 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, грунт Четвертьфинал Анна Блинкова (Россия)  Эмма Наварро (США) Дата проведения 25 мая, 12.

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