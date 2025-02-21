⚡️ Аксёнов наградил крымчан в преддверии Дня защитника Отечества «Защитники страны сегодня с оружием в руках отстаивают правду и справедливость на фронтах СВО.
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⚡️ Аксёнов наградил крымчан в преддверии Дня защитника Отечества «Защитники страны сегодня с оружием в руках отстаивают правду и справедливость на фронтах СВО.