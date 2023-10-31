Международная конференция в Италии поддержала СВО и выступила против НАТО 

27-28 октября в столице Италии прошла «Европейская конференция за мир», собравшая пацифистов из более чем 30 стран мира, в том числе России, США, Китая, Марокко, Южной Кореи, Италии и ряда ряда других европейских государств.
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