Искусственный интеллект заменит профессии, считает Рае Квон Чунг

Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира, заявил, что искусственный интеллект может заменить профессии, базирующиеся на знаниях, но творческие работы останутся за людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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