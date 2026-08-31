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Культуромания

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«Дни доброго кино» для школьников покажут в рамках XIII Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

«Дни доброго кино» для школьников покажут в рамках XIII Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

Всероссийская акция «Дни доброго кино» в этом году торжественно откроет специальную программу для детей и подростков в рамках кинофестиваля «ЛАМПА».

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