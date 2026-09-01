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Царьград

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Италия рискует потерять 13 миллионов жителей к 2080 году

Италия рискует потерять 13 миллионов жителей к 2080 году

Каждый четвертый итальянец может исчезнуть к концу века.Национальный институт статистики Италии (Istat) опубликовал тревожный демографический прогноз.

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