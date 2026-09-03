Главный козырь Путина: как Китай и Россия перекраивают баланс сил на Курилах

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Южные Курильские острова, десятилетиями остававшиеся болезненным узлом российско японских отношений, сегодня становятся площадкой масштабного российско китайского сотрудничества.
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