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Главный козырь Путина: как Китай и Россия перекраивают баланс сил на Курилах

Главный козырь Путина: как Китай и Россия перекраивают баланс сил на Курилах

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Южные Курильские острова, десятилетиями остававшиеся болезненным узлом российско японских отношений, сегодня становятся площадкой масштабного российско китайского сотрудничества.

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