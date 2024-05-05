Андрей Травников поздравил новосибирцев с Пасхой-2024

«От всей души поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой! Этот день наполняет наши сердца верой и надеждой, теплом и любовью, дарит чувство духовного возрождения, вдохновляет на благие дела и поступки.
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