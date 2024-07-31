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Закон, порядок, государство

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Выставку «Герои и подвиги Халхин-Гола» откроют на Мемориале в Чите

Выставку «Герои и подвиги Халхин-Гола» откроют на Мемориале в Чите

Экспозиция, которую подготовил Забайкальский краевой краеведческий музей, покажет боевой и трудовой подвиг забайкальцев и их весомый вклад в победу над японской Квантунской армией.

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