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От ЭКГ до маммографии: как прошла акция «Поезд здоровья» в Ржеве и куда она отправится дальше

От ЭКГ до маммографии: как прошла акция «Поезд здоровья» в Ржеве и куда она отправится дальше

«Поезд здоровья» в Ржевском округе: 647 жителей прошли комплексное обследование. В Ржевском муниципальном округе завершилась двухдневная акция «Поезд здоровья».

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