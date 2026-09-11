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Мировое обозрение

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Путин поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН

Путин поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН

Владимир Путин провёл переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, куда российский лидер прибыл с трёхдневным рабочим визитом.

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