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Начались съемки сериала «Первый номер» с Деревянко и Цыгановым

Начались съемки сериала «Первый номер» с Деревянко и Цыгановым

Проект расскажет о внутренней кухне глянцевого журнала. Съемки сериала «Первый номер», реж. Клим Козинский онлайн-кинотеатр KIONРежиссер Клим Козинский («13-я клиническая», «Вне себя») приступил к съемкам своего нового проекта — саркастической драмы «Первый номер» об изнанке современного глянца.

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