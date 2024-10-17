Отцам-одиночкам хотят разрешить досрочно выходить на пенсию

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планирует внести в Государственную думу законопроект, который даст многодетным отцам-одиночкам право на досрочный выход на пенсию.
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