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КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона (Алексей Шевченко)

КХЛ планирует вернуться к 3-очковой системе со следующего сезона. «В КХЛ планируют вернуться к трехочковой системе со следующего сезона.

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