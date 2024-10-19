НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория
    Лукас - интересный фигурист. Удачи ему на других стартах.Лукас Бричги: «Ра...
  • Evgenija Palette
    Теннис или пенис?... С этих журналюг всё станет...Зендая о фильме «...
  • Виктория
    Полоса невезений в последнее время идет у этого фигуриста.Боян Цзинь за две...

Ленини и Са набрали по 8 очков в фэнтези за матч со «Спартаком». Они забили по голу

Ленини забил первый мяч, Са – второй, «Краснодар» в гостях выиграл 3:0 в 12-м туре Мир РПЛ. Оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире РПЛ, у Ленини есть -1 за желтую карточку, а Са не получил бонус за полный матч, потому что был заменен на 73-й минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх