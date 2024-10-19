Ленини и Са набрали по 8 очков в фэнтези за матч со «Спартаком». Они забили по голу

Ленини забил первый мяч, Са – второй, «Краснодар» в гостях выиграл 3:0 в 12-м туре Мир РПЛ. Оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире РПЛ, у Ленини есть -1 за желтую карточку, а Са не получил бонус за полный матч, потому что был заменен на 73-й минуте.