России заговаривают зубы, чтобы нанести удар. 10 планов и все без России?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
не зря во время ВОВ была рельсовая война !!!Взрывали жд пути постоянно!!!
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4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
мирный план продиктует победитель РОССИЯ !
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2 час.
Александр Ляшенко
Если не вгоним Укрожопых в каменный век,Запад нам нагородит очень много дорогих неприятностей.И тогда ядерная война,т.к. ИТехнологии у него значительно выше.
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1 час.

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