ФОТО: MICHAEL KAPPELER/DPA/GLOBALLOOKPRESS СГУБИТЬ ФЛОТ И АВИАЦИЮ РУКАМИ "КУЗЬМИНОВЫХ": ПЛАН НАТО НА УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ В ПЯТИ ПУНКТАХ Западные страны поднимают вопрос о мирном урегулировании конфликта в Восточной Европе, однако вестись на это не стоит.