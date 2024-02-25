ФОТО: MICHAEL KAPPELER/DPA/GLOBALLOOKPRESS СГУБИТЬ ФЛОТ И АВИАЦИЮ РУКАМИ "КУЗЬМИНОВЫХ": ПЛАН НАТО НА УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ В ПЯТИ ПУНКТАХ Западные страны поднимают вопрос о мирном урегулировании конфликта в Восточной Европе, однако вестись на это не стоит.
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