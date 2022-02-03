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«Любой уважающий себя мужчина не простит»: возлюбленный Анастасии Волочковой намекнул на причину расставания с ней

«Любой уважающий себя мужчина не простит»: возлюбленный Анастасии Волочковой намекнул на причину расставания с ней

Недавно стало известно, что возлюбленный Анастасии Волочковой бросил ее. Он не стал рассказывать, что именно произошло, но резко начал негативно высказываться о балерине.

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