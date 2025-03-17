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Путин и Володин Рособрнадзору не указ: дети мигрантов будут до бесконечности сидеть на шее учителей и бюджета

Путин и Володин Рособрнадзору не указ: дети мигрантов будут до бесконечности сидеть на шее учителей и бюджета

БлокнотРУ Итак, Минпросвещения опубликовало приказ о обязательном тестировании детей-мигрантов.

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Комментарии
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Андрей
Боюсь, что я на пять не смогу сдать экзамен по русскому... Всю жизнь писал с ошибками... Для поступления в ВУЗ полгода учил наизусть два сочинения... И все одно написал на четыре..  А с иностранцами... Ну не 100 % конечный результат должен быть, но хотябы 60-70%... Хотя для иностранцев вообще образование в наших школах должно быть платным, мне так кажется... Нечего сюда с семьями приезжать. Отработал 60 суток и домой, до следующей вахты, пока не вызовут...
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6 час.
ШН
Шеин Никита
Мишустин, убери т.н. министра Кравцова, ты что, не читаешь, что об этом идиоте люди говорят? Ты же, вроде, умный мужик?
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3 час.
Одиссей
выпускание пара в свисток посредством ИБД - имитации бурной деятельности. Один чиновник отдал приказ - другой взял под козырек и исполнил не как положено, а КАК НАДО - народ заволновался - первый чиновник наехал на второго - второй привычно взял под козырек и побежал исполнять - народ замер в ожидании... И так будет продолжаться до бесконечности: бег по кругу не предполагает достижения цели. Ну, или пока народ не соскучится и не переключится на другую проблему. И вот тогда, когда интерес и контроль будут утрачены, будет принят формальный приказ, ни на что не влияющий и никого ни к чему не обязывающий. Вот платный экзамен из проекта уже пропал? Да и о законности пребывания уже никто не вспоминает. То же самое и с РЕАЛЬНОЙ оценкой знаний будет: окажется, что ТРОЕЧКА еще даже слишком много.
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1 час.
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