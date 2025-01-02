Эта дешевая закуска резко снижает сахар в крови

Диабет второго типа — хроническое состояние, характеризующееся нестабильным уровнем сахара в крови. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, но у тех, кто страдает диабетом второго типа, его функции нарушены.
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