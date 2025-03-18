Российский миллиардер предупредил об угрозе банковской системе страны

Компании холдинга «Ренессанс Капитал» («Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — финансовый консультант», Renaissance Securities Limited) и миллиардер Михаил Прохоров оспорили в апелляции решение суда о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов компании Perpecia Ltd, их клиента, связанного с владеющей «ФосАгро» семьей Гурьевых.
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