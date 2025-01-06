Новый штамм гриппа в России: Как распознать симптомы? Ирэн ОрлонскаяГрипп — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, которое в первую очередь поражает верхние дыхательные пути и может привести к интоксикации организма.
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