Юрист Соловьев оценил предложение увеличить пенсию родителей за счет детей

Законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, внесен в Госдуму. Юрист Иван Соловьев пояснил, как можно будет воспользоваться такой мерой, если закон примут, передает агентство «Прайм».
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