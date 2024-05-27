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Юрист Соловьев оценил предложение увеличить пенсию родителей за счет детей

Юрист Соловьев оценил предложение увеличить пенсию родителей за счет детей

Законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, внесен в Госдуму. Юрист Иван Соловьев пояснил, как можно будет воспользоваться такой мерой, если закон примут, передает агентство «Прайм».

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