Подпирал дверь сарая: В Великобритании обнаружен старинный бюст ценой в астрономическую сумму

В небольшом шотландском городке Инвергордон разыгралась невероятная история. Мраморный бюст сэра Джона Гордона, созданный знаменитым французским скульптором Эдмом Бушардоном в 1728 году, годами служил подпоркой для двери в обычном сарае, передает techno.
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