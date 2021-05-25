Владимир Машков идет в политику

У нас все звездыПолитикаВладимир Машков идет в политикуАктер и режиссер Владимир Машков примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы России.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА КудасовДумаю это финт одинарный тулуп родниной. Тем более от ЕР. От ЕР не может быть порядочных людей. В ЕР идут желатели земных благ никак нелюбящих свою, где их уродили, землю.Александр ПлоховВолодя,да иди ты в Госдуру!Там не хватает голосовать правильно людей и просиживать штаны на лавке.И еще "зарплата " ( не заработанная, конечно) там под 500 тыс. рублей,да государь и еще прибавит обязательно!А в кино и театре пусть Валуев поработает за тебя.
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