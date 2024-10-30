Юная жительница Петербурга оказалась в реанимации после того, как ее придавило шкафом. Так рассказала няня.
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Юная жительница Петербурга оказалась в реанимации после того, как ее придавило шкафом. Так рассказала няня.