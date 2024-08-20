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Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО в Ростове

Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО в Ростове

Осужденный член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз и бывший министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер могли содержаться вместе в одной камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщается издание Life.

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