Экс-министр Майер мог быть соседом члена банды Цапок в СИЗО в Ростове

Осужденный член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз и бывший министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер могли содержаться вместе в одной камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщается издание Life.
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