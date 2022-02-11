Парламентская газета

697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Крашенинников внес поправки в проект о местном самоуправлении

Крашенинников внес поправки в проект о местном самоуправлении

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес 12 поправок к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления; одна из них предполагает установить переходный период до 1 марта 2028 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх