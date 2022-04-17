Экипажи вертолетов Ми-28н ВКС России нанесли ракетные удары по военной технике и объектам ВСУ

Экипажи вертолетов Ми-28н ВКС России нанесли ракетные удары по военной технике и объектам ВСУ

Помимо этого вертолетами армейской авиации ВКС России были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ .

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