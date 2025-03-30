Расчет РСЗО "Град" уничтожил транспорт ВСУ, подвозивший боеприпасы к позициям

РИА Новости/Павел Лисицын Военные группировки войск "Юг" уничтожили транспорт боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), который занимался подвозом боеприпасов на позиции врага, сообщили в Минобороны России.
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