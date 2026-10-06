Пожары, разрушенные дома и погибшие: главные последствия одной из самых массированных атак на Москву

В ночь на 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. Большую часть из них российские силы ПВО уничтожили на дальних рубежах, еще 105 аппаратов сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Станислав Черчесо...
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым