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Пожары, разрушенные дома и погибшие: главные последствия одной из самых массированных атак на Москву

В ночь на 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. Большую часть из них российские силы ПВО уничтожили на дальних рубежах, еще 105 аппаратов сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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