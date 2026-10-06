Пожары, разрушенные дома и погибшие: главные последствия одной из самых массированных атак на Москву

В ночь на 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. Большую часть из них российские силы ПВО уничтожили на дальних рубежах, еще 105 аппаратов сбили на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.