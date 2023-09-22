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Сильный дождь ожидается в Алматы 22 сентября

Сильный дождь ожидается в Алматы 22 сентября

ДЧС Алматы обратился к горожанам, передает inAlmaty.kz. "В связи с штормовым предупреждением "Казгидромет" о сильных осадках в Алматы днем 22 сентября, департамент по ЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения", – отметили в ведомстве.

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