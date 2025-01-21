Получите облик Ткача Жизни “Синтвейв” за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twit...

Получите облик Ткача Жизни “Синтвейв” за просмотр трансляций по Overwatch 2 на TwitchРазработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу на стриминговой площадке Twitch, в которой за просмотр трансляций вы можете получить граффити и эпический облик для Ткача Жизни.