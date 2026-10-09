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Царьград

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Волонтер Скрипак объяснила, почему кошки не всегда возвращаются домой

Волонтер Скрипак объяснила, почему кошки не всегда возвращаются домой

Волонтер Юлия Скрипак развенчала миф о встроенном навигаторе у кошек. По её словам, потерявшиеся животные чаще скрываются в подвалах.

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