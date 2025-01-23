Примерно 8 тысяч семей получили выплаты на детей в Калужской области

В 2024 году выплаты на детей получили больше 7,9 тысячи семей в Калужской области, сообщило министерство труда и социальной защиты Калужской области В 2024 году выплаты на детей получили больше 7,9 тысячи семей в Калужской области.
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