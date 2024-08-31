112: на борту пропавшего Ми-8 находился финдиректор РФС Арсений Замятин

На борту пропавшего в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной.
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