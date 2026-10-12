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Царьград

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По Киеву "прилетело" до воздушной тревоги. Разведданные от США – всё?

По Киеву "прилетело" до воздушной тревоги. Разведданные от США – всё?

Ряд украинских ресурсов сообщает, что русская армия нанесла удары по Киеву с помощью баллистики, а воздушная тревога включилась лишь после прилётов.

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